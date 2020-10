Wilmar Valencia y su duro reclamo contra árbitro en Fase 2: "Bótame si quieres, pero al equipo no lo jo***"

La Fase 2 de la Liga 1 Movistar vive su jornada inicial este viernes y una de las primera polémicas la protagonizó Wilmar Valencia, técnico de Sport Huancayo, luego de explotar contra el árbitro José Mendoza por las decisiones durante el duelo contra Deportivo Municipal, por el Grupo B del certamen.



A los 29', el estratega cuestionó con dureza al juez principal del encuentro disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, ya que consideraba que sus cobros perjudicaban al 'Rojo Matador'.

"No jo***, hermano, a mí bótame, al equipo no. Conmigo lo que quieras. A mí bótame, si quieres me voy ahorita", gritó un colérico Valencia en la primera jornada de la Fase 2.

Ante ello, José Mendoza no demoró en adoptar una decisión ante los reclamos de fuerte calibre y ante ello se dirigió a la zona técnica de Sport Huancayo para mostrarle la tarjeta roja a Wilmar Valencia, quien ya se había dirigido a la tribuna.

"Si me botas a mi, no vas a ser mejor", increpó de forma ofuscada el estratega, quien decidió presenciar el resto del partido en la tribuna Occidente.

Cabe rememorar que Wilmar Valencia es uno de los técnicos que más veces ha alzado la voz con dureza durante los partidos debido a decisiones arbitrales, lo cual lo ha hecho ser expulsado en diferentes ocasiones.