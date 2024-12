Sporting Cristal clasificó a cuartos de final de la Copa Bicentenario tras vencer a Cusco FC

Parecía fácil, pero no fue así, ya que Sporting Cristal terminó sufriendo más de la cuenta para lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Bicentenario 2021. El equipo de Roberto Mosquera se impuso sobre la hora por 3-2 sobre Cusco FC con gol agónico de Nilson Loyola.

Pero, esto no cambió mucho y fue Sporting Cristal que se adelantó en el marcador sobre los 19' gracias a una soberbia anotación de Irven Ávila . El 'Cholito' definió por encima del arquero y celebró su tan ansiado gol 100 con camiseta celeste. Y, poco antes del final del primer tiempo, Erick Rossi convirtió en su propio arco. Era el 2-0 para los rimenses.

Cusco FC iba a encontrar la paridad en los 93 minutos gracias a un tiro libre perfecto de Matías Abisab, quien remató al ángulo. Imposible de atajar para Renato Solís , pero Sporting Cristal no se iba a rendir y Christofer Gonzales aprovechó en sacar rápido para que define excelente Nilson Loyola y con ello conseguir la clasificación a cuartos de final donde enfrentará a Ayacucho FC .

42' Centro pasado de Christofer Gonzales que lo deja pasar Jair Céspedes para no complicarse

1' Rueda la pelota en el Miguel Grau del Callao: Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal hace su estreno la tarde del sábado en la Copa Bicentenario . El equipo de Roberto Mosquera no jugó la fase anterior debido a que es el vigente campeón de la Liga 1 2020, por tal motivo inicia su camino desde los octavos de final y, en la previa del partido, anticiparon que no dejarán nada al azar.

"Tenemos que jugar con mucha responsabilidad, tratar de hacerlo de la mejor manera, muy concentrados y no regalar nada, no relajarse e ir por todo en ese campeonato", puntualizó Christofer Gonzales quien busca alcanzar la Copa Bicentenario y cobrarse la revancha de la final de la Fase1 ya que no pudo jugarla por haber tenido problemas de salud.