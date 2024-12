Irven Ávila: "Merecido o no, Sporting Cristal es justo ganador"

"El profe nos había advertido que el partido no estaba terminado, que el 2-0 es el resultado más difícil y creo que hoy quedó demostrado eso. Nosotros replegamos un poco, no salimos a presionar en el primer tiempo, eso ayudó a que ganaran espacio, convirtieron el primero y se nos vinieron encima, pero gracias a Dios al último minuto se dio esa chance, pudimos aprovecharla, jugar rápido y quedarnos con los tres puntos", declaró Ávila a GOLPERÚ, tras el duelo.

"No sé si se disfruta más, pero te quita un peso enorme de encima saber que has trabajado durante 95 minutos, te empatan faltando dos o tres y darle vuelta al último minuto, yo creo que más que si se sufre o no, yo creo que, merecido, pero justos ganadores", apuntó el máximo goleador de la Primera División del Perú en 2017, cuando defendió los colores del equipo rimense.