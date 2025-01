Ballón tras empate de Alianza Lima: "No nos hicieron gol, es importante"

"Me quedo con sensaciones positivas. No nos hicieron gol, es importante que mantengamos el cero, es lo difícil. El otro equipo hizo un buen trabajo defensivo, fueron superiores en ese sentido. Por como se empezó, no hay margen a excusas, tenemos que demostrar partido a partido que debemos ganarlo. Uno porque es equipo grande y dos porque es el objetivo no hay margen de excusas", declaró Josepmir Ballón a Gol Perú.