Axel Moyano tras ganar titularato en Alianza Lima: "Me siento muy feliz"

Curiosamente, el mediocampista defensivo enfrentó a su ex club, ya que el cuadro dirigido por Julio César Uribe lo albergó en 2020 luego que el club de La Victoria decidiera prestarlo para que sume minutos.

"Es muy importante ya que soy hincha de Alianza. Fue uno de mis sueños, siempre estar en el equipo y ser considerado. A todo jugador le gusta estar como titular. Me siento muy feliz por eso y seguiré dando todo de mí en cada partido", expresó Moyano al equipo de prensa de Alianza Lima.

Moyano aceptó que era una ventaja conocer al pupilos del 'Diamante'. "Creo que sí, fue un plus el haber conocido al rival (Alianza Universidad) ya que el año pasado jugué allí. Siento que estoy en un buen ritmo", agregó.

Eso sí, reconoció que debe de mejorar algunos aspectos. "Mi virtud es la marca y también el buen fútbol. Me acomodo mejor por el centro del campo, ya sea como interior derecho, doble seis o único seis, (pero) creo que debo de mejorar en las pelotas aéreas, por ahí me falta y remate de larga distancia. Eso es lo que me pide el profesor que siempre haga".