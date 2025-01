Reacción de hinchas ante la transmisión de Alianza Universidad vs Cantolao por Twitter

A tempranas horas del día, la Liga 1 programó un duelo entre Alianza Universidad vs Cantolao en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, por un tema de derechos televisivos no se pudo ver este cotejo en el canal oficial de GolPerú. Hinchas estuvieron fastidiados por no ver fútbol un domingo en casa, pero se dieron la sorpresa que podían disfrutarlo desde la red social de Twitter.