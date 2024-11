Juan Jayo sueña con Alianza Lima en la final: "Esperemos que pueda mantener el primer lugar"

Asimismo, Juan Jayo elogió al actual plantel de Alianza Lima . “Definitivamente el equipo ha cambiado. Si vemos el plantel del año pasado solamente hay dos creo. Definitivamente a Alianza le ha ido costando el encontrar un funcionamiento que le dé solidez defensiva. No le fue bien en la primera etapa del campeonato, y ha ido encontrando esa solidez que necesita un equipo para intentar ganar un partido que es que no te hagan gol”.

Por último, el ex capitán de Alianza Lima reveló el motivo de su negativa a volver a trabajar en el club de sus amores (como embajador). “Me he juntado con Diego posada y Miguel Pons, pero bueno me han hecho la oferta, pero yo tengo contrato con la Federación. Yo les he agradecido, yo espero en algún momento estar en Alianza, pero por ahora tengo que resolver un tema con la Federación”, concluyó Juan Jayo.