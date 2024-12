Carvallo dio conocer lo que le dijo a Quintero tras tapar penal a lo 'Dibu' Martínez

"Me quedo paradito. Patea fuerte al medio. Vamos, fuerte, no me voy a mover", fueron algunas de las cosas que le gritó José Carvallo, desde su arco, a Jarlín Quintero. O sea, hizo la gran 'Dibu Martínez' ante Cristiano Ronaldo, por la Premier League.

"Traté un poco de sacarlo de ese momento porque es uno en el que tiene que tener mucha concentración. La idea era eso, hacerlo dudar, y -gracias a Dios- resultó. Él me miraba y, al comienzo, me dijo que le iba a pegar fuerte", contó el golero a Movistar Deportes.

Y agregó que no es la primera vez que trabaja a la 'boquilla' a sus rivales antes de que ejecuten un penal: "Me acuerdo un penal contra Vélez Sarsfield, en la Copa Libertadores, que me hicieron repetirlo y lo tapé. En otro par de veces también lo hice. Esta vez, me nació hacerlo y lo hice".