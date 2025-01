'Chemo' del Solar sobre la final: "Quiero que la gane Sporting Cristal, le tengo cariño"

'Chemo' Del Solar fue tajante en su respuesta cuando le preguntaron quien quiere que gana la final de la Liga 1. "Quiero que gane Cristal. He sido dos veces entrenador de Cristal y a pesar que la segunda vez los resultados no acompañaron, el trato que me dio el club siempre fue muy bueno. Yo soy hincha de la U pero tengo cariño por Sporting Cristal y el rival que tuve toda mi vida siempre fue Alianza Lima, y los partidos que más disfruto ganar es contra Alianza", expresó en Exitosa Deportes.