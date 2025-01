Penco sobre su salida del Boys: "No me esperaba no estar en los planes del club"

El delantero informó que no seguirá en Sport Boys . Penco agradeció a los hinchas de la 'Misilera' su apoyo y señaló que la noticia de no estar en los planes del club le tomó por sorpresa.

"El hincha de Sport Boys me tiene gran cariño, al igual que yo a ellos. No me esperaba no estar en los planes del club", indicó Penco a GOLPERU.