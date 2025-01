Butrón analiza el Alianza Lima vs. Sporting Cristal: "Llegarán en igualdad de condiciones"

Como parte de la antesala a la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal , el exguardameta que defendió ambos escudos en su carrera profesional, Leao Butrón , no dudó en dar su respectivo análisis de lo que será este compromiso en el Estadio Nacional .

Las estadísticas de este 2021 entre Alianza Lima y Sporting Cristal favorecen a los 'celestes'. Y es que son los únicos que han logrado vencer a los 'blanquiazules' a lo largo de la temporada. No obstante, una final no presenta favoritos y más con el plus de la vuelta de los hinchas.