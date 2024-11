Cantolao: ex seleccionado argentino será el 10 del 'Delfín'

La Academia Cantolao con el objetivo de lograr el año entrante una mejor campaña que la realizada en la Liga 1 2021 -acabó décimo tercero y no logró clasificar a Copa Sudamericana-, se encuentra en el mercado de pases asegurando la contratación de futbolistas nacionales y extranjeros de renombre.

Jugó también en Al-Ahli de Arabia, Náutico de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. Este año se presentó a los entrenamientos de Tigre pero el técnico Diego Martínez no le tuvo en cuenta y empezó a entrenar por separado. En julio de mutuo acuerdo con el club rescindió los 12 meses de contrato restantes.

Cuando tenía 24 años y destacaba en Chacarita por su fútbol atildado, 'El Gráfico' le hizo nota. "Por Ortega (Ariel) me hice de River. Me encanta el estilo de juego del 'Burrito', los quiebres de cintura, las gambetas y la calidad en la pegada. Es un crack. Me gustaría saludarlo", dijo aquella vez 'Cachete'.