Fernando Pacheco: "Si tuviese que volver a Sporting Cristal, no tendría problemas"

"Si tendría que volver a Cristal , no tendría ningún problema. Esto, porque sé que vuelvo a un grande. Porque sé que tengo chances de mostrarme en la Libertadores y porque también voy a luchar por el campeonato nacional. Sería una vitrina para mí", declaró Fernando Pacheco a Willax Deportes.

"Siento que se me ha perdido un poco el rastro. Creo que mucha gente no sabe mayormente quién soy, ahora. ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi situación? Así que estoy a disposición de Cristal, si en caso me toca volver", sentenció.