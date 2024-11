Fernando Pacheco pega la vuelta a Sporting Cristal: "Estoy cerca de volver al club"

La rabia de no poder salir campeón del fútbol peruano poco a poco se ha ido mermando en Sporting Cristal y todo el plantel ya se encuentra enfocado lo que será el 2022, donde afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores y necesitará tener refuerzo como el de Fernando Pacheco para alcanzar sus objetivos.

Sí, el nombre de Fernando Pacheco cada vez suena más fuerte en Sporting Cristal y se pudo conocer que el mismo jugador hablará con Fluminense, dueño de su pase, para pegar la vuelta a La Florida, luego de dos años.

Recordemos que en la última temporada, a préstamo por el 'Flu', 'Mpache' formó parte del club Juventude, que se salvó de perder la categoría en Brasil y por decisión del entrenador, no pudo tener la continuidad que tanto deseó, por lo que la opción de volver a Cristal se incrementa cada día.

"Las cosas por las que he pasado me han dejado muchas enseñanzas. En lo futbolístico, no fue lo que yo quería ni esperaba, pero tengo que seguir haciéndome fuerte. El sabor amargo para mí es no haber jugador más tiempo. Fueron decisiones del entrenador", comentó Pacheco a RPP.

Y en referencia a la opción de volver a la 'SC', dijo: "Lo contemplo yo. Siempre dije que, si me tocaría volver, no lo pensaría dos veces. Estoy más cerca de volver al club como otro Fernando. Yo creo que estoy cerca, pero no depende de mí".