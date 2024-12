La fiebre del 'Delfín': Cantolao, el filtro de los tres grandes del Perú para el 2022

El primero en desafiar al 'Delfín' fue Universitario y le salió el tiro por la culata: ayer, no le salieron las cosas bien, por segunda vez: primero, perdió con 'Muni', a los cremas en Campomar y cayeron 2-1 en el global.

¿Será una cábala Cantolao? No, solo es pura coincidencia. Pero el 'Delfín' ya demostró que no es una 'perita en dulce' y, tras vencer a la 'U' en su casa, apunta a Alianza Lima y Cristal para llegar al 2022 'on fire', donde buscará ser protagonista de la Liga 1.