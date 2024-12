Jesús Barco reveló por qué llegó a Boys: "Que pelee un torneo internacional, me motivó"

El futuro de Jesús Barco ya no es simplemente un rumor . El volante, nacido en el Callao, firmó por Sport Boys para la temporada 2022, donde el cuadro rosado no solo disputará la Liga 1 , sino también jugará un torneo internacional luego de 21 años.

Así lo confirmó el mismo jugador, quien ahora lucirá la rosada: "Me llamó la atención que Sport Boys pelee torneo internacional, eso me motivó. Queremos dar un paso adelante en la Sudamericana y poder hacer un buen torneo", dijo en RPP.

Además, Jesús Barco confesó que antes de llegar a Universitario , club con el cual debutó en Primera División, se formó en el Callao: "Yo estuve en menores de Sport Boys, hice la mayoría de esa etapa ahí y por eso me siento feliz de regresar a un lugar donde me abrieron las puertas. Me dieron la oportunidad de crecer desde chico"

Y agregó que aún no ha tenido contacto con el técnico Ítalo Manzo: "No he hablado con el profesor todavía, ha sido todo por teléfono, pero no una conversación. En estos días ya conversaremos" .