¡Se reparten puntos! Sporting Cristal salvó de perder ante Carlos Stein, fue empate 1-1

Partido movido en el César Flores Marigorda, Sporting Cristal empezó perdiendo el partido ante Carlos Stein que se adelantó con gol de Gabriel Leyes. A poco de que acabe el primer tiempo una falta a Leandro Sosa en el área terminó en penal que convirtió Alejandro Hohberg. El 1-1 no se movió más aunque tuvo ciertas intervenciones.

En la segunda mitad Sporting Cristal quiso atacar con las contra por los lados pero Carlos Stein supo recomponerse defensivamente. Esto hizo que los celestes también tomaran reparos en defensa para no quedar perjudicados. Finalmente ambos se quedan con un punto.

Los rimenses son conscientes que no han iniciado la temporada como tenían previsto, por lo que irán con todo a este duelo para regalarle una alegría al público que se haga presente en el norte.

Hace un par de días, Roberto Mosquera brindó una conferencia de prensa e indicó que el once podría variar en relación a este compromiso. El habilidoso mediocampista, Martín Távara, se perfila como titular después de tiempo tras haber sufrido una lesión.

Por otro lado, los locales volverán aprovechar la oportunidad de jugar en casa para tumbarse a un grande. Hace semanas lo hizo ante Universitario y ahora apuntan realizarlo frente a los cerveceros, aprovechando que no han tenido un buen arranque.

Sporting Cristal es décimo con 8 puntos

El partido entre Sporting Cristal vs. Carlos Stein está pactado para que se juegue desde las 13:00 horas en el Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque

El partido no será televisado, Sporting Cristal y Carlos Stein chocarán pero no se conoce canal de transmisión pues GOLPERÚ no tiene los derechos de los partidos de local del club de Lambayeque.