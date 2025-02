CONAR publicó los audios del VAR sobre el gol de Romagnoli que Universitario pidió anular

En uno de los partidos más importantes de la fecha 2 del Torneo Apertura 2025, Universitario de Deportes hizo respetar su localía y, pese a pasar algunas complicaciones, venció 3-2 a Cienciano, consiguiendo así su primera victoria de la temporada en la Liga 1. Sin embargo, el encuentro tuvo episodios que generaron mucha controversia entre los hinchas.

A los 41 minutos se dio la jugada más polémica en el Estadio Monumental. Justamente en ese momento, Juan Romagnoli de cabeza había anotado el tanto del empate 1-1 parcial, pero para la 'U', esa conquista debió haberse anulado porque en la jugada previa, el delantero Carlos Garcés empujó a Williams Riveros y generó que Sebastián Britos sufriera una caída en el área chica.

La acción en cuestión ha tenido diversas reacciones por parte de los hinchas y los actores principales del choque, como el DT Fabián Bustos, quien pedía que se haga público la conversación del árbitro Bruno Pérez con los encargados del videoarbitraje. Por esa razón, la Comisión Nacional de Arbitros (CONAR) sorprendió a todos y subió este domingo los audios del VAR de la jugada.

En la jugada del gol, hubo un empujón a Williams Riveros que terminó con la caída de Sebastián Britos. Foto: Composición Líbero

CONAR publicó los audios del VAR del gol polémico de Cienciano

Haciendo respetar su compromiso pactado a inicios de año, la CONAR utilizó su cuenta de Youtube para publicar el chequeo VAR del tanto convertido por Romagnoli. Al revisar la jugada con diferentes ángulos y velocidades, el juez VAR decidió ratificar la decisión del réferi principal de validar el gol debido a que el contacto que hubo con el arquero merengue no tiene la fuerza suficiente para dañarlo.

"No hay fuerza suficiente para que le cause un daño (al arquero Sebastián Britos). Simplemente hay un contacto por la acción de juego. Bruno (Pérez), te confirmo el gol, el contacto que exste con el guardameta es por acción de juego de la disputa. No es fuerza suficiente para causar un daño. Inmediatamente el arquero se levanta y vuelve al juego. Gol válido. Tal cual lo que narras, contacto de fútbol", se escuchó en el material audiovisual subido por la entidad del arbitraje peruano.

Fabián Bustos criticó que el gol de Cienciano fuera válido

Después de la decisión tomada por Bruno Pérez, el que no ocultó su molestia fue el estratega argentino de Universitario, quien tras el pitido final no se guardó nada y criticó al árbitro por no haber ido a revisar la jugada y solo basarse en lo que le dijo el VAR.

"Para mí me hicieron un solo gol. Yo no entiendo si tenemos la herramienta para ver y tomar una decisión, pero nos dijeron desde arriba que fue confirmación… Es una broma obviamente. Siento la necesidad que se hablen los temas. Gracias a Dios tenemos los audios del VAR, porque quiero escuchar lo que pasó en esa jugada. Para mí ese gol no tiene que subir en el marcador", declaró Bustos en conferencia de prensa.