Fabián Bustos estalló en conferencia de prensa por pregunta de un periodista: "No tiene que..."

Uno de los goles que generó el malestar de Universitario fue el que convirtió Juan Romagnoli para el 1-1 parcial en el Estadio Monumental. Fabián Bustos quedó disconforme con la decisión del VAR, ya que esta jugada no se revisó por el mismo árbitro del partido, Bruno Pérez.

"Para mí me hicieron un solo gol. Yo no entiendo si tenemos la herramienta para ver y tomar una decisión, pero nos dijeron desde arriba que fue confirmación… Es una broma obviamente. Siento la necesidad que se hablen los temas. Gracias a Dios tenemos los audios del VAR, porque quiero escuchar lo que pasó en esa jugada. Para mí ese gol no tiene que subir en el marcador", expresó Fabián Bustos a GOLPERÚ.