DT de ADT dejó potente comentario sobre el partido ante Alianza Lima: "La lógica es..."

"A nosotros no nos informaron nada, nosotros estamos entrenando para jugar el sábado. Creo que la lógica es que se juegue el sábado , no sé qué aduce Alianza", comentó en comunicación con el programa 'De Una' del medio de comunicación antes citado.

"Yo quiero jugar porque a nosotros nos hacen jugar por más que tengamos que viajar 6 horas de ida y 6 de vuelta, debe ser para todos iguales. Si me dicen que se suspende yo qué puedo hacer, va a depender de lo que diga la Liga. Lo que a mí me confirmaron es que se juega, le habían dado la posibilidad a Alianza de jugar el viernes y dijeron que no, es lo que me comentaron, porque quería esperar que lleguen los jugadores de la selección. Alianza es un club muy grande y tiene bastante equipo para poder jugar los dos torneos", añadió.