Partidos de Liga 1 2025: programación de la fecha 6 del Torneo Apertura

El jueves vuelven los enfrentamientos del Apertura y la jornada será abierta con el duelo entre Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau en Cajabamba y Ayacucho FC vs. FBC Melgar en Huanta.

Entre los partidos que se perfilan como los más atractivos está el Universitario vs. Sport Huancayo, que se realizará en el Monumental. El ADT vs. Alianza Lima que se jugará en Tarma y Sporting Cristal vs. Binacional en el Gallardo.