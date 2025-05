Rodrigo Castro reveló que Gustavo Dulanto le habló tras la falta que le cometió: "Acepté..."

Alianza Atlético dio el golpe de la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 y venció a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, en un encuentro donde los cremas tuvieron a dos expulsados. Uno de ellos fue Gustavo Dulanto por cometerle una durísima infracción a Rodrigo Castro. Justamente, el futbolista 'Churre' reveló que el jugador crema se comunicó con él.

Rodrigo Castro habló con Gustavo Dulanto tras la dura falta que recibió de él

El volante ofensivo del cuadro de Sullana tuvo una entrevista con el periodista Ernesto Macedo un día después del sonado triunfo de su equipo, y comentó que el zaguero central de la 'U' le escribió por redes sociales para pedirle perdón por la entrada que le hizo, las cuales aceptó. Además, sostuvo que su compañero de profesión nunca tuvo la intención de ir a la mala contra él, pese a que pareció en las imágenes televisivas.

"En el video se vio feo. Hoy, 'Pocho' (Dulanto) me escribió y acepté sus disculpas. Yo sé que no lo quiso hacer de mala manera. En la TV se ve más de lo que fue. No muchas veces se le escribe al colega", declaró el jugador de 31 años al citado comunicador, destacando que Dulanto se haya tomado el tiempo en mandarle un mensaje para saber sobre su estado de salud.

Rodrigo Castro podrá jugar el próximo partido de Alianza Atlético

Después de la infracción que sufrió por parte del defensor merengue, se pudo ver como Castro se retorcía de dolor mientras que era atendido por el cuerpo médico de Alianza Atlético y tuvo que abandonar la cancha con ayuda. Sin embargo, el propio mediocampista argentino aseguró que no fue un golpe grave y podrá estar disponible para el próximo encuentro del 'Vendaval' ante Deportivo Garcilaso como local.

¿Cómo fue la infracción de Gustavo Dulanto a Rodrigo Castro?

Se estaba jugando los descuentos del segundo tiempo, más precisamente los 97 minutos, cuando Alianza Atlético se fue de contragolpe tras un tiro de esquina de Universitario. Cerca al área crema, Rodrigo Castro fue a luchar por el balón con Gustavo Dulanto, llegando antes que él, pero recibiendo una fuerte barrida.

Video: GOLPERU

El árbitro del encuentro, al ver el estado del futbolista del conjunto sullanense, no tuvo duda alguna y expulsó del terreno de juego al más conocido como 'Pocho' por jugada temeraria que era oportunidad manifiesta de gol. El defensor reclamó la decisión, aduciendo que debía revisar un posible penal previo para la 'U', aunque finalmente no le quedó otra que abandonar la cancha.