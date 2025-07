Campeón peruano quiere romper el mercado y fichar a jugador titular de Alianza Lima

Alianza Lima viene reforzándose para afrontar el Torneo Clausura y los play offs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Gremio. De momento, se ha confirmado Gaspar Gentile y es cuestión de tiempo el anuncio de Sergio Peña.

Otro elemento que podría recalar en Matute es Josué Estrada, cuya posición natural es lateral derecho, puesto en el que ya tienen nombres como Guillermo Enrique y Marco Huamán, este último titular ha venido siendo titular ante las constantes lesiones del argentino.

A propósito del exjugador de Sport Huancayo, este podría recalar en Sport Boys, de acuerdo a la información del periodista Carlos Hernández, especializado en temas del equipo rosado. En la 'Misilera' lo quieren para reemplazar al lesionado Renzo Salazar.

"Una vez que se oficialice la llegada de Josué Estrada a Alianza Lima, Sport Boys tiene pensado ir por Marco Huamán. Los rosados lo vienen sondean do desde hace un tiempo, y no lo ven con malos ojos ante la lesión de Salazar. Además, hay posibilidad de que Mora no siga en el club", dijo el comunicado a través de su cuenta de X.

Marco Huamán con camiseta de Alianza Lima.

Cabe señalar que Huamán cumple su segunda temporada en Alianza Lima y la eventual llegada de Estrada le quitaría espacio, por lo que tendría que buscar nuevos horizontes. Un préstamo podría ser una decisión a evaluar por el área de fútbol en Matute.

Sport Boys y sus títulos nacionales

Sport Boys ha ganado seis títulos nacionales en su historia: 1935, 1937, 1942, 1951, 1958 y 1984. El elenco porteño tiene como objetivo volver a ser campeón en el año de su centenario, en 1927.