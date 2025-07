Josué Estrada rompió su silencio y dio rotunda respuesta ante interés de Alianza Lima: "Un..."

Josué Estrada es uno de los futbolistas que suena para reforzar a Alianza Lima con miras al Torneo Clausura 2025 y los Playoffs de la Copa Sudamericana. Tras su destacado nivel con Cienciano, el jugador despertó el interés de los blanquiazules, por ello, hace poco el lateral se refirió a la posibilidad de llegar a La Victoria.

Josué Estrada se pronunció ante interés de Alianza Lima

En una reciente entrevista, el ex Universitario de Deportes no descartó la chance de sumarse al plantel de Néstor Gorosito esta temporada. De la misma manera, aseguró que en caso se concreten las negociaciones, se iría del 'Papá', habiendo dado su mejor esfuerzo.

"Si se da en este momento, bienvenido sea. Yo como lo dije hace un momento si es que me toca irme o quedarme, siempre voy a estar con la frente en alto porque sé que he dado lo mejor para el equipo y así va a seguir siendo", sostuvo.

A su vez, Estrada dejó en claro que por ahora está mentalizado en el conjunto imperial, pues este sábado afrontarán un partido clave frente a Sporting Cristal en la ciudad del Cusco por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025.

"Es algo que yo no estoy viendo, no estoy muy enterado del tema pero si es que se da o no, no depende de mi. Yo estoy con la frente en alto, sabiendo que hago y como trabajo", acotó el jugador de 28 años.

Números de Josué Estrada con Cienciano esta temporada

En la actualidad, el también interior derecho se ha convertido en pieza fundamental para el estratega argentino Carlos Desio; no solo en la Liga 1, sino también en la Copa Libertadores. Según los registros, lleva 22 encuentros, además, 2 anotaciones, 2 asistencias y un aproximado de 1906 minutos.

Josué Estrada podría sumarse a Alianza Lima/Foto: X

Josué Estrada: trayectoria profesional