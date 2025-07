Histórico de Alianza Lima señaló quién es el jugador que no estaría en los planes de Gorosito

Alianza Lima se prepara para afrontar las últimas jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1, pero no es el único objetivo, ya que tiene en mente reforzar bien su equipo para lograr el campeonato del Torneo Clausura. Es por eso que, desde diferentes lados han revelado las posibles bajas para este 2025.

Jayo reveló qué jugador no es del agrado de Gorosito

La leyenda histórica de Alianza Lima, Juan Jayo, fue consultado por los jugadores que no son del agrado totalmente de Néstor Gorosito y destapó un nombre que pocos pensaban que sería uno de los posibles jugadores que no estarían en los planes del DT argentino. Estamos hablando de Jhamir D'Arrigo

"Lo que se ve es que no es tanto de su agrado (Jhamir D'Arrigo), sino que lo haría jugar mucho más", dijo Jayo en su programa en A Presión, haciendo referencia a que Gorosito no coloca al jugador mencionado en el once titular ni le da muchos minutos.

Jhamir D'Arrigo en Alianza Lima 2025

Cabe destacar que por la Liga 1, el refuerzo de Alianza Lima en 2024, D'Arrigo, solo ha jugado 13 de 16 partidos posibles, donde menos de la mitad comenzó como titular y solo sumó pocos minutos en cancha. Por el lado de la Copa Libertadores es aún más crítico, donde solo ha jugado 3 partidos de 12 posibles y solo jugó el 3% de los minutos jugados.

Juan Jayo sobre Gaspar Gentile, fichaje de Alianza

Por otro lado, Juan Jayo también tuvo una opinión muy clara sobre el nuevo fichaje de Alianza Lima, Gaspar Gentile. "Está en él al que mejor esté. No tiene que ver nombres, sino poner al que mejor esté. El mejor va a jugar y esa será la decisión del técnico. Gaspar Gentile viene de tener un gran nivel y esperamos que pueda demostrarlo en Alianza Lima. Uno dice que tiene que ser titular, pero nosotros no sabemos si en el entrenamiento le pesa la camiseta, le cuesta adaptarse, cosas que pueden pasar y no podemos ver. Está en el técnico elegir bien el equipo titular", culminó.