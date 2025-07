Álvaro Barco dio rotunda respuesta sobre el jugador que firmará con Alianza Lima: "No..."

Álvaro Barco volvió a Universitario para asumir la dirección deportiva. El exjugador se mostró emocionado por volver a su casa y señaló que trabajará arduamente para fortalecer el equipo principal, además su visión está en consolidar las divisiones menores.

En una reciente entrevista con RPP a Álvaro Barco le preguntaron por la llegada de Sergio Peña a Alianza Lima. El director deportivo fue claro en señalar que no le preocupa porque Universitario cuenta con un equipo para pelear por el título.

"No me preocupa (el fichaje de Sergio Peña a Alianza Lima). Nosotros tenemos un buen equipo que vamos a pelear el campeonato, así que no me preocupa. Me parece bien, levanta el nivel", expresó Barco a Fútbol como Cancha.

Sergio Peña tiene todo listo para volver a Alianza Lima

Luego, Barco recordó cuando Sergio Peña estuvo en la San Martín y fue claro en señalar que con su presencia, el nivel futbolístico de la Liga 1 crecerá.

"Es un jugador que lo tuve en San Martín cuando era chico, trabajamos mucho con él. Me da satisfacción que venga como un jugador importante a nuestro campeonato", expresó el directivo de Universitario.

Paolo Guerrero elogió a Sergio Peña

Paolo Guerrero indicó que Sergio Peña es un jugador de calidad y Alianza Lima debe apuntar a contratar futbolistas de ese nivel porque fortalece la competencia interna del grupo.

"La calidad de Sergio creo que nadie la discute y sería importante que llegue a Alianza Lima, así como otros refuerzos. Mientras lleguen incorporaciones, el grupo se va a fortalecer más. Si viene también Araujo, en buena hora", expresó Paolo Guerrero.