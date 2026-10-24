Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, tras liderar el Clausura: "No hemos conseguido nada"

Sport Huancayo atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El equipo dirigido por Richard Pellejero alcanzó su séptima victoria consecutiva tras vencer a Alianza Atlético y se colocó en lo más alto de la tabla. Pese a este gran presente, el entrenador uruguayo pidió mantener la calma y dejó claro que todavía no han logrado su objetivo.

Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, dio fuerte comentario tras ser líder del Torneo Clausura

Tras el triunfo, Pellejero destacó especialmente el rendimiento de sus jugadores durante la primera mitad del encuentro, en la que el ‘Rojo Matador’ mostró contundencia y una propuesta ofensiva que lo dejó satisfecho. “Es mérito de estos guerreros. Deben haber sido los 45 minutos más lindos que me tocó vivir desde que estoy en Huancayo, no solo por los goles, sino por la manera en que el equipo salió”, expresó.

Sport Huancayo ganó 4-1 a Alianza Atlético y es líder del Torneo Clausura

Sin embargo, el estratega también reconoció que el equipo bajó su intensidad en el complemento, aunque logró generar oportunidades para ampliar la diferencia. “Salimos un cambio abajo en el segundo tiempo, pero así y todo tuvimos chances de gol, aunque no terminé conforme”, agregó, dejando en evidencia que todavía hay aspectos por corregir pese a la racha positiva.

Pellejero fue enfático al referirse al liderato del Clausura y remarcó que el plantel no debe confiarse por los resultados recientes. “Nos encontramos en una situación muy linda, pero no hemos conseguido nada todavía y ya estamos pensando en el próximo rival. Mañana vamos a entrenar y lo que viene será mucho más duro de lo que ha sido”, sostuvo.

Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, se enfoca en Juan Pablo II, su próximo rival del Torneo Clausura

El siguiente reto de Sport Huancayo será ante Juan Pablo II en Chongoyape, un rival que también pelea por sus objetivos en el campeonato. El técnico anticipó un compromiso complicado y reconoció las limitaciones de su plantel. “Vamos a enfrentar a un rival durísimo, que también está en la pelea. Nosotros tenemos una plantilla corta, pero iremos a jugar a Chongoyape como si lo hiciéramos en altura”, sentenció.