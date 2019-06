Selección peruana y las razones de su terrible papel en fase de grupos

La selección peruana ha tenido un espeluznante inicio en la fase de grupos de la Copa América. No le pudo ganar a Venezuela fallándose varios goles y la caída terrible ante Brasil por cinco goles. De su gran juego no queda ni la sombra. Líbero hizo una análisis del posible bajón de los dirigidos por Ricardo Gareca.

La suplencia de André Carrillo

Pese a no saberse los motivos exactos de la no titularidad de la “Culebra” Carrillo en ningún partido de la fase de grupos, Ricardo Gareca tenía la obligación de encontrar a un reemplazante que dé la talla y se entienda con el grupo en general. Optó por Andy Polo pero no cumplió con creces.

Estabilidad emocional

Tras el lamentable y fatídico blooper de Pedro Gallese cometido el sábado, el cual generó el segundo gol brasileño, los seleccionados se “bajonearon” y no encontraron la forma de levantar la mirada y seguir luchando. Con los ánimos por los suelos, el “Scratch” hizo lo que quiso con nosotros.

Conformismo

Lograr una clasificación a la Copa del Mundo luego de largos 36 años es una labor que demanda mucho esfuerzo y merece un magno reconocimiento, el cual no fue bien manejado por algunos jugadores pues pareciera que alcanzaron el pico de su carrera y no buscan un continuo crecimiento en favor suyo y de la “sele”.

Planteamientos equívocos

Aunque hayamos sacado cuatro puntos en la fase de grupos, Gareca ideó esquemas erróneos que nos pudo costar muy caro. Ante Venezuela retrocedimos mucho y rescatamos un gélido empate mientras que a Brasil le jugamos como si fuéramos del mismo nivel y nos pasaron por encima.

Poca efectividad en el ataque



En el partido ante la “Vinotinto” fuimos superados en algunos pasajes del partido pero tuvimos una gran cantidad de jugadas claras las cuales no fueron concretadas por nuestros delanteros. Para corregir este aspecto, es importante intensificar los trabajos de definición en los entrenamientos.

Pases largos imprecisos

Durante los últimos partidos de la “Blanquirroja” se perdió la estirpe de selección que lanzaba buenos pases en profundidad para habilitar a nuestros atacantes. Jugadores como Yoshimar Yotún y Miguel Trauco ya no se tienen tanta confianza en sí mismos y fallan sus servicios.

Los pies sobre la tierra

Es difícil aceptarlo pero la plantilla de Ricardo Gareca se creció mucho desde las Eliminatorias pasadas y se creía favorita para avanzar en el grupo junto a Brasil. A los rivales no hay que subestimarlos y el técnico —con lo sucedido para lograr el pase a cuartos— debe cambiar la mentalidad de sus pupilos.