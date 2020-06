Teófilo Cubillas y su anécdota con Perú:"Me escapé de Portugal para jugar la Copa América"

Teófilo Cubillas es una de las leyendas de la Selección Peruana. El 'Nene' confesó que en su época de futbolista, cuando militaba en Porto de Portugal, se escapó de la concentración para disputar la final de la Copa América de 1975. Un gesto que demuestra su amor por la bicolor.

En esa edición de la Copa América, Perú conquistó su segundo título continental. En el duelo decisivo ante Colombia que se desarrolló en Caracas, Venezuela, Cubillas fue pieza importante y tuvo participación en los goles de la bicolor.

"Yo jugué la final sin el permiso del Porto, porque había conversado con mi entrenador y me condicionó a que si ganábamos el partido de ese fin de semana tenía el permiso, pero terminamos perdiendo y se negó a dejarme ir. No me dio la autorización. Yo estaba desesperado porque en la noche iba a salir mi vuelo que iba de Lisboa a Caracas, que era donde se jugaba la final Perú contra Colombia", indicó Cubillas al programa Simplemente Fútbol de ESPN.

El 'Nene' relató cómo logró escaparse de la concentración de Porto y tomar un avión a Venezuela. El exjugador de Alianza Lima indicó que los 'Dragones' no le dieron autorización para participar en la final de la Copa América.

"Un amigo me llevó a escondidas y me subí al avión, y al llegar a Venezuela lo primero que me dicen es que no podré jugar porque no tengo la autorización de mi club. Inmediatamente llamé a la gente del Porto, les rogué y les dije que yo asumiría las consecuencias de todo y me aceptaron. Al final logré jugar ese partido y la ganamos".

“Al día siguiente que regresé a Portugal estaban todos los dirigentes y periodistas esperándome. A la hora de entrar a la oficina de Porto, me reuní con el presidente del club pensando que ya me iba a despedir. Sin embargo, en vez de eso me felicitó por el título y por todo lo que había hecho por amor a mi país", finalizó.