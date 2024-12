Callens elige a Lapadula como el más 'chocolatero': "Hemos traído al chocolate italiano"

Callens sufrió para dar esa respuesta, pero finalmente se quedó con el jugador de Universitario de Deportes. "A Lapadula no lo he visto (bailar), pero Corzo... un desastre la verdad. No lo he visto a Lapadula. No lo he visto bailar, pero lo que me gusta de Corzo es que lo intenta. Se esfuerza", apuntó entre risas.