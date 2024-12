Selección peruana ganó el pase a la semifinal de la Copa América y un grupo para dar pelea en Eliminatorias

Grande André Carrillo . A pesar de su expulsión, que pudo evitarla si soltaba antes el balón, la “Culebra” demostró que cuando quiere, se pasea hasta con las defensas más rígidas. Si no juega en una liga top de Europa, simplemente es porque no quiere.

Perú (3): Gallese (9), Corzo (7), Ramos (7), Santamaría (7), Trauco (8), Tapia (7), Carrillo (8), Peña (7), Yotún (8), Cueva (7), Lapadula (9).

Paraguay (3): Silva (6), Espínola (5), Alonso (6), Gómez (6), Martínez (5), Villasanti (5), Sánchez (5), Cardozo (5), Arzamendia(5), González(5), Romero(5).

Goles: Lapadula 21’, 40’, Yotún 80’ (PER); Gómez 11’, Alonso 54’, Ávalos 90’ (PAR).

Cambios: Ormeño (6) x Peña, Lora (s/p) x Corzo (PER); Rojas (4) x Cardozo, Samudio (5) x González, Piris da Motta (5) x Villasanti, Enciso (5) x Arzamendia, Ávalos (6) x Sánchez (PAR).

Tarjetas amarillas: Santamaría, Carrillo, Cueva (PER); Espínola, Alonso, Gómez, Villasanti (PAR).

Tarjetas rojas: Carrillo (PER); Gómez (PAR).

Árbitro: Esteban Ostojich (URU) (Regular).

Estadio: Olímpico Pedro Ludovico de Goiania.