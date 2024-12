Arón Sánchez se confiesa: "Me gusta mucho el Arsenal y el Manchester City"

Yo estoy haciendo las cosas bien. Me estoy enfocando en el fútbol. Es un premio, digamos, individual que agarré con mucha confianza porque ser llamado entre los 25 jugadores del nivel mundial es bonito porque conformas con todos los jugadores del 2003.

No me lo esperaba. Será por mi edad que tengo ahora: 18 años, pero vamos ahí peleando, peleando para ver si consigo un llamado a la mayor.

A mí sí porque desde chico es un sueño que quiero llegar a la selección mayor. Estuve llamado por el ‘profe’ (Ricardo Gareca) sobre los 60 jugadores para la Copa América, pero no se dio. Igualmente, seguiré peleando y en algún momento se dará.

Actualmente fuiste convocado a la selección Sub 20, ¿eso te impulsa a llegar a la mayor?

Dolió bastante, sí. Uno porque no pude jugar por el tema de la selección, pero vamos a ver qué pasa de aquí a adelante.

Me falta mejorar la comunicación. En total, con todos. En el juego aéreo también me falta mejorar bastante. Será por lo que recién estoy empezando y queda un poco de experiencia también.

Creo que he mejorado bastante en varios aspectos físicos. Las coberturas, pelear el juego aéreo y el uno contra uno. He mejorado bastante en ese aspecto también.

Ahora, tiempo después, ¿sientes que has mejorado en relación a tu debut?

También está Diego Otoya que me aconseja bastante. Los que ya tienen más experiencia me van aconsejando poco a poco.

Al principio, durante los primeros 15 o 20 minutos estuve un poco nervioso, pero tuve la ayuda del otro back central, que es un colombiano (José Ramírez) que me ayudó bastante.

Me sorprendí bastante porque que un jugador de fútbol debute a los 16 años es muy difícil. Pienso que fue de parte del profe Lisi un llamado muy especial.

Sin embargo, hubo un nombre que no estuvo en el certamen continental, pero que sin dudas viene siendo observado por Videna. Se trata de Arón Sánchez . Con solo 18 años, el central se viene afianzando en AD Cantolao y llamando la atención de clubes del exterior. LIBERO conversó con él y este reveló las grandes metas que tiene por cumplir.

La Copa América 2021 fue el escenario ideal para que el comando técnico de Ricardo Gareca ampliara el universo de jugadores convocables para la selección peruana . Ese era el objetivo principal y, pese a no culminar en el podio, se consiguió.

Me gusta mucho el Arsenal y Manchester City. La Premier League es una liga competitiva. España, Italia e Inglaterra son las ligas más competitivas que existen.

De la selección mayor me gusta (Anderson) Santamaría y (Luis) Abram. Y de fuera me gusta mucho Thiago Silva y De Ligt.

Están muy orgullosos de mí porque a pesar que aún soy un chico que está cumpliendo su sueño. Ellos me tienen bastante aprecio y me ayudan con muchas cosas. Además, son muy importantes también las marcas que me están apoyando siempre, como Adidas por ejemplo, que está conmigo desde chico.