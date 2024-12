Barbadillo asegura que Lapadula sería un jugadorazo con Cueto y Uribe

No solo Perú destacó el juego de Gianluca Lapadula, sino que todo el continente habló de él y de la gran actuación que mostró en la Copa América . En esta línea, Gerónino Barbadillo , voz autorizada, elogió el gran momento del ítalo-peruano.

Incluso, Patrulla se animó a comparar a Ginaluca con un histórico futbolista de la Selección Peruana. "Se parecen - Lapadula y Navarro - en no dejar salir a los centrales. A los defensas no les gusta que los marquen, no saben qué hacer. La diferencia es que Franco tenía a Cueto y Uribe, que le servían la pelota y la ponían donde querían", agregó.