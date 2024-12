Ricardo Gareca contesta si desea convertirse en el próximo Washington Tabárez

"La adaptación en Perú nos lleva a esto, estar 6 años en la selección. No podría contestarle cuanto tiempo podría estar. Le podría decir hasta donde dure mi contrato. Luego, no sé que podría pasar porque hay objetivos mediantes. Para el país, para nosotros y selección, estar en Mundial es determinante para muchas cosas. Estamos muy enfocados en eso. La dirección la tenemos puesta en eso. Nos tiene siempre la cabeza ocupada. No es fácil lograr una clasificación nuevamente al Mundial, más aún en la situación que estamos. Tenemos confianza por la cantidad de jugadores que va teniendo la selección. Tenemos mucha fe de pelear esa chance que tiene que ver con la clasificación al Mundial", puntualizó.