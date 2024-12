Revisa las mejores frases de la conferencia de Ricardo Gareca tras la Copa América

Ricardo Gareca compadeció en conferencia de prensa desde la Videna. El 'Tigre' explicó en detalle las conclusiones que le dejó el plantel de la selección peruana que acudió a disputar la Copa América 2021. Resaltó algunos rendimientos y también hizo hincapié en jugadores que le llamó la atención, a pesar de no haber disputado el certamen (como el caso del zaguero de la UCV, Renzo Garcés). Lo cierto es que el estratega argentino la tiene muy clara para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, en donde la 'Bicolor' se jugará la chance de acudir a su segundo mundial consecutivo.

Christian Cueva

Nosotros hemos jugado sin Christian en varios partidos. Creemos tener las opciones, pero lo que pasa es que él es un jugador que permanentemente se prepara para estar en la selección y sus rendimientos, desde el aspecto físico y táctico, siempre está a la altura. Podrá coincidir o no. Errar un penal también podría generar algún análisis. No solo es una acción, son muchas cosas. Todos cometemos errores. A partir de allí, si hay algo que ha predominado, es la tolerancia. Queremos tener un clima de confianza para poder rendir. A lo mejor tenemos más paciencia con algunos jugadores, y sí. Pero está en nuestro derecho ver como resolver.

Santiago Ormeño

Santiago, más que nada, en una charla que tuvimos, el hecho que no haya sido convocado para las Eliminatorias en las primeras fechas, como tanto jugadores seguramente, tienen expectativas de ser convocados. Al no suceder en la primera convocatoria, pudieron pensar que no iban a ser llamado a la Copa América. Eso me gustaría que todos estén alertas. No se vayan a confundir o confiar, porque pueden atentar contra una preparación. Creo con Santiago, porque no le va a volver a ocurrir, terminó el campeonato mexicano y siguió con su preparación. No previó ser convocado a la selección peruana. Eso le hizo que no llegara en las mejores condiciones y estar en su mejor nivel. Lógicamente, lo fuimos llevando despacio. Tratamos de prepararlo de la mejor manera. Porque darle semejante responsabilidad, lo que es estar en una selección nacional y tanta expectativa que se generó, hay que tener cuidado en eso porque no queremos exponer al jugador. Confiamos que ahora en más, no solamente él, sino todos los muchachos que puedan estar en lista, preserven su cuidado y hasta que no salga la lista, estén preparados. Porque sino es un problema para la selección y jugador. Ese fue el caso de Santiago. Tuvo sus mejores partidos en los últimos duelos. Lo ideal es que todos los muchachos estén preparados.

Ruidiaz, Flores y MLS

El concepto que la liga americana es que es competitiva, pero nosotros preferimos que vaya a otro campeonato. Porque tienen a los jugadores cuatro meses parados. Eso sí, es una liga seria. La parte económica tendrá mucho que ver y en ese aspecto no podemos opinar demasiado. Son opiniones muy personales.

Estamos muy preocupados por el caso de Flores, de Raúl, entorno a la preparación, por la competitividad y eso afecta a la selección. Son jugadores de la selección.

Marcos López y los demás jugadores que estuvieron en la Copa América están en condiciones de ser titulares.

Lo de Lapadula, se lo ha ganado. Perú le ha abierto las puertas. Perú es muy generoso en todo aspecto. Porque se da una particularidad que, aún sin jugar, tendrá mucho cariño. La gente lee y se informa. Puede haber mucho que ver con la prensa en todas las posibilidades que brinda. A tal punto de que como no juegan pasan a ser muy queridos. Uno puede considerar que pasar inadvertidos.

En ese aspecto entramos nosotros, que le parece demasiado desmedido o lo que nosotros tenemos que empezar a manejar o con qué criterio. En ese aspecto tenemos que facilitarle todo. Llevarlo lo más despacio posible para que estén tranquilos. Para que puedan ellos reaccionar a la admiración de la gente. Ese es nuestro trabajo.

Lapadula se ha ganado el cariño de la gente por lo que ha hecho en el campo. Ahora vienen las Eliminatorias, son partidos muy importantes, pero hay que mantener el nivel. Por lo que me ha manifestado él, los compañeros también le han dado su apoyo. Los nuevos como Ormeño, Lapadula y ellos han podido rendir porque se han sentido cómodos y es por el grupo que es la selección nacional. Las posibilidades que le brindan los compañeros para que se adapten rápido y estén tranquilos para que puedan jugar.

Sobre la ausencia de Carlos Zambrano

Carlos puede estar en la lista en cualquier momento. Son cuestiones que depende de él exclusivamente, no son nuestras. Ya el jugador empieza a tomar resoluciones. Le marcamos las pauta a los jugadores y empiezan ellos a elaborarlas y a decir que quieren. Nosotros queremos lo mejor para la selección y ellos definen lo mejor para ellos. A partir de ahí, vemos si nos podemos de acuerdo o no. Dependerá exclusivamente.

Luis Advíncula a Boca Juniors

Boca no necesita que nos consulte por Luis Advíncula. Ha militado en Argentina, ha jugado en todas partes del mundo, supongo que Boca tiene algo mapeado para fichar a Advíncula. No nos han llamado para pedir referencias.

Zaga central

Sobre la dupla de zagueros hemos variado porque tenemos grandes defensores. Nos da una tranquilidad. Hemos recibido, pero también los hemos hecho. Eso sí, nos tiene ocupados volver a defender bien. No es un problema de una línea sino en general del equipo. La defensa es del equipo y el ataque es del equipo. Eso sí, las responsabilidades pueden ser por sectores, pero hay que ver si se elabora, si los laterales llegan, los mediocampistas elaboran o los centrales cierran bien en pelotas paradas.

Uno a veces mira atrás, pero hay que ver si el contrario sale jugando o pasa fácil las líneas. Le damos importancia a todo. No solo a los defensores sino al equipo en general. En ese aspecto estamos trabajando para solucionar.

Sobre seguimiento a jugadores del torneo local que estuvieron en la pre-lista para la Copa América

Son ellos los que se bajan o se forman parte de la selección. Para nosotros siempre serán considerados. Está en ellos la superación. Siempre son analizados, seguidos, monitoreados. ¿Cuál es el problema del porqué no juegan? Siempre estamos observándolos y viendo su situación. Todo estos muchachos que han estado con nosotros, pertenecen a la selección. Dependerá de ellos. Hubo algunos muchachos que no pudimos darle minutos y nos causaron una grata impresión, como es el caso de Renzo Garcés. Nos hubiese gustado contar con él en unos minutos. Trabajó muy duro y nos dejó una grata impresión. Los arqueros, por diferentes razones, del porqué no sabíamos si ibamos a clasificar, pero ya los conocemos. Han trabajo años con nosotros. Estamos en eso. Nos preocupa enormemente que no empiecen las divisiones menores. No sé si el único país que no comiencen las menores. Porque son hace dos años que no compiten. Es una preocupación enorme y debería ser de todo el país.

Presencia de público ante Uruguay

Para nosotros sería clave la participación de la gente. Por el hecho de lo que nos transmite. La gente ha ocupado un rol fundamental en los objetivos de la selección nacional, en todo lo que hemos conseguido. La cantidad dispondrá CONMEBOL con un acuerdo con la FPF y Gobierno, pero para nosotros es indispensable que la gente se sienta partícipe. Ojalá que esto puedan reconsiderar y que la gente pueda volver a los estadios.

La ausencia de Lapadula

Tenemos opciones por lo que vimos en la Copa América. No solo Ormeño o Valera sino también los que se quedaron. Y los que se quedaron fue para que aquellos muchachos tengan continuidad en sus clubes. Además, nos dio la oportunidad para ver a otros jugadores, otras características. Esa era la finalidad. La Copa América era tener un balance y decir quienes tienen mejor posibilidades. Ahí empezaremos analizar detenidamente.

Si Abram perdió la titularidad ante Callens

Nadie perdió ni ganó el puesto. Vamos a evaluar. Se lo dijimos a los muchachos ni bien terminó la fecha de las Eliminatorias con Ecuador. La Copa América nos iba a servir para ver jugadores que no tenían continuidad en la selección. Queríamos ver como se muestran. Habitualmente eran convocados y creíamos convenientes observar a elementos que trabajan muy bien con nosotros y en sus equipos. Siempre están con el grupo permanentemente. De buen ánimo. Nosotros valoramos mucho esa iniciativa. La Copa América les sirvió a ellos. Decir quien es el titular, en estos momentos no podemos decirle nada. Vemos el balance y después determinaremos que equipo arranque las Eliminatorias. No podría decir que jugador perdió la titularidad.

La baja de Lapadula y sobre la posible presencia de Guerrero en el reinicio de las Eliminatorias

Lo de Paolo y lo de Jefferson que están en una situación bastante similar, están en un proceso de recuperación. Ayer estuve con Jefferson y el profesor Bonillo siempre conversa con Guerrero. Lo más importante es las ganas que ellos tienen y el deseo de continuar, sobre todas las cosas volver a su nivel, a pesar de los acontecimientos. Están en ese proceso y vamos a seguirlos paulatinamente para ver si tienen chances de estar en este reinicio de las Eliminatorias o más adelante.

Respecto al cambio de los jugadores en sus respectivos equipos, iremos viendo. Vamos a ver donde van a estar, sobre toda las cosas observar cual es el momento. Pueden cambiar de equipo, pero inmediatamente jugar. Lo que vamos mirar como parten físicamente y futbolísticamente.

Ser el 'Tabarez' para la selección peruana

Nosotros estamos muy cómodos en Perú, realmente. Por la adaptación, como uno trabaja en la Federación y más allá de las críticas o de lo cambiante que es el fútbol y que forma parte de nuestro trabajo, porque hay momentos buenos y malos. Eso es en cualquier parte del mundo.

La adaptación en Perú nos lleva a esto, estar 6 años en la selección. No podría contestarle cuanto tiempo podría estar. Le podría decir hasta donde dure mi contrato. Luego, no sé que podría pasar porque hay objetivos mediantes. Para el país, para nosotros y selección, estar en Mundial es determinante para muchas cosas. Estamos muy enfocados en eso. La dirección la tenemos puesta en eso. Nos tiene siempre la cabeza ocupada. No es fácil lograr una clasificación nuevamente al Mundial, más aún en la situación que estamos. Tenemos confianza por la cantidad de jugadores que va teniendo la selección. Tenemos mucha fe de pelear esa chance que tiene que ver con la clasificación al Mundial.

Conclusiones de la Copa America 2021 y el reinicio de las Eliminatorias

Creo que son dos cosas diferentes. Siempre una Copa América te permite convivir. Tener más tiempo. Con anticipación poder trabajar y son cosas diferentes con las Eliminatorias en donde te encuentras después de meses. En los últimos partidos llegaron jugadores dos días antes de que empiecen las Eliminatorias. O sea nos completamos como plantel dos días antes. Son cosas diferentes.

Uno tiene que resolver sobre la marcha, sobre los inconvenientes que se pueden presentar. Los momentos de los muchachos, si vienen jugando o no, si tienen algún problema físico o no, los vuelos, los cambios horarios. Hay un montón de cosas que hacen diferentes a las Eliminatorias con la Copa América.

Ricardo Gareca logró el cuarto lugar en la Copa América 2021 con la selección peruana.

