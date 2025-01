Ricardo Gareca asegura que Perú está para pelear por el repechaje a Qatar 2022

"Creemos en cierta manera, que nosotros estamos para pelear ese repechaje, que está dando vuelta entre varias selecciones y siento que estamos en condiciones de poder lograrlo. Si salimos de las últimas posiciones, podemos ver si podemos dar un poco más, pero ahora, es muy difícil hablar cuando estamos en los últimos lugares. El hecho de decir que estamos para pelear el repechaje, no significa que no tenga fe para seguir peleando cosas importantes", indicó para Liberman Íntimo.

"Ser jugador de selección es ser diferente a todos. A veces vienen de ligas de países asiáticos, y muchas veces es difícil que les digan que no. Yo quisiera otra cosa para ellos, no porque subestime a esa liga, sino porque me gustaría que tengan mejor ritmo de competencia, pero también cuando veo esas ligas, me doy cuenta que hay buenos jugadores y también corren. Lo que me interesa es que tengan una continuidad", sentenció.