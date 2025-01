¿Pedro Gallese llegará para los partidos de la Selección Peruana en septiembre?

Una de las incógnitas que se vive en el entorno de la Selección Peruana es con respecto al arco. Y es que el portero Pedro Gallese sufrió una lesión en los cuádriceps durante el duelo entre Orlando City y New York City por la MLS. Pese a ello, el golero nacional ha ido trabajando día a día en cuanto a su recuperación, para así llegar en óptimas condiciones a los duelos de la Bicolor por Eliminatorias.

Este partido servirá bastante para que Pedro Gallese pueda ir recuperando su nivel futbolístico, ya que luego tendrá que dar la cara en el duelo entre la MLS All Stars vs. Liga MX All Stars. Un choque de estrellas donde el portero peruano se hará presente, y que ayudará para recobrar sus buenas habilidades con miras a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.