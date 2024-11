Ricardo Gareca y sus dos grandes aciertos en las Eliminatorias: Callens y López

Por un lado, con 29 años, asentado desde el 2017 en el New York City de MLS y teniendo la oportunidad de jugar al lado de 'cracks' como Pirlo, Villa, entre otros, Alexander Callens hizo su gran debut en las Eliminatorias en el 1-1 ante Uruguay y no desentonó.

Perú vs Chile (7 de octubre - Estadio Nacional de Lima) Bolivia vs Perú (10 de octubre - Estadio Hernando Siles de La Paz) Argentina vs Perú (14 de octubre - Estadio Monumental de Buenos Aires)

Perú vs Bolivia (11 de noviembre - Estadio Nacional de Lima)

Venezuela vs Perú (16 de noviembre - Caracas)

Colombia vs Perú (27 de enero 2022 - Barranquilla)

Perú vs Ecuador (1 de febrero 2022 - Estadio Nacional de Lima)

Uruguay vs Perú (24 de marzo 2022 - Montevideo)

Perú vs Paraguay (29 de marzo 2022 - Estadio Nacional de Lima)