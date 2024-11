Rodrigo Vilca tuvo contactos con el comando técnico de la Selección peruana

Tras estrenarse con la camiseta del Doncaster Rovers, Rodrigo Vilca está muy entusiasmado y sueña con encontrar su mejor nivel para destacar en el fútbol de Inglaterra. Pese a que el marcdor no fue el esperado, el volante nacional está más que conforme por ir sumando minutos en la League One (Tercera División) para aspirar a un próximo llamado a la Selección Peruana .

Su último duelo fue Wigan en condición de visita donde cayeron 2-1 tras doblete de Will Keane. El peruano Rodrigo Vilca hizo su ingreso a los 57 minutos del partido, cuando el marcador ya estaba sentenciado.

"Me siento contento y feliz de pertenecer actualmente al Doncaster Rovers FC de Inglaterra, estoy adaptándome rápidamente al estilo de juego que desea el entrenador y sé que acá lograré reencontrarme con mi mejor nivel", declaró Vilca a Radio Ovación.

Por si fuera poco, dejó en claro que quiere seguir su carrera en el exterior para seguir mejorando cada una de sus capacidades. Sin embargo, no descartó que pueda volver al fútbol peruano en caso se dé la oportunidad.

Rodrigo Vilca fue cedido por Newcastle United al Doncaster Rovers.

"Sinceramente quisiera seguir jugando en el extranjero por mucho más tiempo, pero si en algún momento me toca volver al fútbol peruano no siento que fuera algo malo, puede ser un plus para alzar vuelo y nuevamente poder emigrar", agregó.