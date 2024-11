Rodrigo Vilca fue cedido al Doncaster Rovers de la League One

¡De última hora! Rodrigo Vilca fue cedido a préstamo, por el Newcastle United , al Doncaster Rovers de la League One (tercera división del fútbol ingles), con el fin de que pueda seguir teniendo más rodaje en su carrera profesional.

Las 'Urracas' dejaron salir al futbolista nacional hasta el próximo mes de enero de 2022, y tras su llegada, los 'Rovers' dejaron de negociar por la llegada de Will Grigg, jugador que milita en el Sunderland.

(Foto: Doncaster Rovers FC)

"Estoy muy emocionado de venir a Doncaster y tener la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer en Inglaterra. Siento que desde que me incorporé al Newcastle ya he mejorado mucho, así que este es el siguiente paso para mí". He escuchado muchas cosas positivas sobre el club y los jugadores aquí y estoy deseando conocer a mis compañeros de equipo", indicó.