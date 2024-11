Alfonso Dulanto: "Gustavo debería estar en la Selección junto a Zambrano"

"Por lo que viene haciendo Gustavo, creo que sí está cerca de la Selección Peruana. Pero no solo por lo que está haciendo ahora, sino porque está haciéndolo bien hace tiempo", declaró Alfonso Dulanto en RPP Noticias.

Gustavo Dulanto festejando la victoria de su equipo

"Yo creo que Gustavo es mejor que otros que están convocados ahora mismo en la Selección. Pero el problema no es el central zurdo, porque están también Callens y Abram, el problema es el central derecho", sostuvo.

Hasta Alfonso Dulanto se animó de sugerirle a Ricardo Gareca la posible dupla de centrales que podría usar en octubre por las Eliminatorias: "Para mí la defensa central de la Selección podría ser Zambrano-Dulanto, pero Callens también ha tenido buenos partidos. Abram está en España y tiene un plus agregado, pero Zambrano debería estar".

Perú vs Chile (jueves 7 de octubre – Estadio Nacional de Lima)

Bolivia vs Perú (domingo 10 de octubre – Estadio Hernando Siles de La Paz)

Argentina vs Perú (jueves 14 de octubre – Estadio Monumental de Buenos Aires)