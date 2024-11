Gustavo Dulanto exige que no duden del nivel de Anderson Santamaría

Al respecto, el jugador de Sheriff Tiraspol sostuvo que las imprecisiones de Anderson Santamaría son errores que cualquier futbolista puede cometer; lo que sí es que destacó su presencia en el Mundial de Rusia 2018 por lo que no se le puede quitar la confianza de un día para otro.

"Errar es humano y Anderson tuvo personalidad para seguir jugando con su mismo estilo. Es mundialista, tiene experiencia y no se le puede quitar la confianza", comentó Gustavo Dulanto, defensa del Sheriff Tiraspol de Moldavia.

Gustavo Dulanto, defensa de Sheriff Tiraspol. (foto: Sheriff)

Gustavo Dulanto, al igual que muchos futbolistas, uno de sus sueños es defender los colores de la selección por lo que no dudaría ni un segundo en sumarse a la concentración de ser llamado por el 'Tigre' Ricardo Gareca.

"Siempre voy a estar preparado para la Selección Peruana. Si me toca, estaré muy feliz y si no seguiré trabajando como hasta ahora. Tenemos buenos centrales y eso hace que me supere día a día para poder ser convocado", sentenció.