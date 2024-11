Alberto Beingolea pide a Farfán para la próxima fecha triple: "Con 20 minutos suficiente"

"Con 20 minutos que juegue es suficiente. ¿A Gianluca Lapadula no le bastó 45 minutos para hacer tres goles? Si buscamos a alguien que más o menos tenga el perfil de Carrillo, que pueda mantener el dibujo, que tenga experiencia. Ojo, no lo estoy pidiendo de titular, pero tenerlo ahí ¿no te puede solucionar problemas?", indicó en GolPerú.

Asimismo, el periodista deportivo se refirió a las personas que aseguran que la 'Foquita' es un jugador que ya no debería ser convocado a la escuadra nacional, expresando que al equipo de Ricardo Gareca no le sobra nada para estar 'minimizando' a los jugadores.

"Si Jefferson está hay que usarlo. Yo no entiendo cuando alguien dice: este ya no, porque está muy joven o porque está muy viejo. No nos sobra nada, necesitamos todo. Llama todo lo que tengas y úsalo cuando te haga falta", señaló.