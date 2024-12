Renato Tapia y Alexander Callens llegaron a Lima para unirse a la Selección Peruana

Sin embargo, la preocupación se avecina por el lado de Renato Tapia , pues el volante presentó sobrecarga en los gemelos y su presencia en el primer duelo del equipo nacional no está asegurada ya que deberá pasar por evaluación médica, según lo comentó el jugador del Celta de Vigo en rueda de prensa.

"Vamos a ver qué dice el doctor en las próximas horas. Me siento bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa con unas pruebas. Espero que no (perderse el partido ante Chile)", enfatizó Tapia.

Asimismo, reconoció que la concentración del plantel de la Selección Peruana es ganar a como dé lugar: "Tratar de ganar, eso es lo que necesitamos no solo como grupo sino por la tabla también, vamos por todo", expresó.

Eso si, Renato Tapia dejó en claro que la exigencia no solo se dará en el Clásico del Pacífico, sino en todos los compromisos que asumieron en las Eliminatorias a Qatar 2022.

"No hay margen de error, pero eso es siempre no solo en este partido, en las anteriores también pero no se dieron los resultados, pero estoy seguro que esta fecha será distinta", dijo.