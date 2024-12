¡Pequeño y crack! El reto que el 'niño Cuevita' cumplió para conocer a 'Aladino'

"Amigos, ayúdenme a compartir este video. Si cumplo este reto de subir y bajar las gradas, Cuevita, tu que me estas viendo me llevas al Estadio Nacional de Lima donde vas a jugar", sostuvo el niño.

"Me gusta que me digan 'Cuevita', yo entrenó como él y mi papá es como su entrenador, vemos todos sus videos. Sin embargo, yo admiro a Ronaldinho y Messi. Soy del Cienciano del Cusco porque ahí nací, en San Jerónimo, provincia de Acomayo. Mi sueño es jugar en el PSG o en el Barcelona. Además, me gustan las matemáticas porque aprendí a sumar y restar", reveló Eddy hace unos días en entrevista a La República.