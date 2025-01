Papá de Ormeño, tras su desempeño ante Ecuador: "Santiago se fue contento del Perú"

Fue el más criticado tras el empate 1-1 ante Ecuador y este jueves su padre tomó la palabra. Walter, papá de Santiago Ormeño , delantero de la Selección Peruana , indicó que su hijo está inconforme con su accionar en el último encuentro pero cree que las condiciones no fueron las favorables.

"Es un orgullo para nosotros que Santiago haya sido titular en un partido de Eliminatorias. Aunque no estamos tan contentos con el desempeño a partir de ese partido que fue atípico, raro. Un gol rápido te parte los planes que tenías", expresó Walter Ormeño en diálogo con 'Fútbol como cancha'.

"Más allá de lo que hizo o no Santiago en el partido contra Ecuador, Perú como colectivo no tuvo el rendimiento de otras veces", prosiguió.

"Ayer hablamos de fútbol con Santiago y está muy afectado porque no tuvo un muy buen desempeño. Pero le dije que, como decía su abuelo, es muy difícil jugar al fútbol si no tienes ninguna pelota", comentó.

"Santiago se fue contento, aunque con el sentimiento de no haber tenido el desempeño que hubiera querido. No tuvo mucha participación, estuvo muy aislado, no puedes evaluar un partido cerrado y sin mucha llegada del equipo peruano", puntualizó su progenitor.