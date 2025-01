¡Feliz día Lapadula! Un repaso por su carrera y cómo apareció en el radar peruano

VER MÁS: Gianluca Lapadula no logra tener un acuerdo con Benevento y seguirá sin jugar

Resulta que sí, Gianluca Lapadula Vargas es de padre y raíces italianas pero su madre es 100% peruana y esto lo ata a nuestro país. Sin embargo, el proceso de animarse a jugar por la bicolor tardó 4 largos años pues el jugador pasó por distintas etapas como jugar por Italia, no volver a ser llamado por la 'Azurra' y luego el acercamiento del jugador con Perú.

Todo empezó con el primer acercamiento de Ricardo Gareca cuando se reunión con Gianluca Lapadula en 2016, en ese momento el 'Tigre' fue a Italia a buscar al -en ese entonces- Gianluca Lapadula. En ese momento el goleador era figura del ascenso italiano con 30 goles en el Pescara, para ese entonces el DT de Perú expresó: "Lo observamos hace tiempo, me gustó y queríamos conocerlo. Él es un delantero muy interesante, se desenvuelve en una serie bastante competitiva. "

Gianluca Lapadula y su mamá

Ambos quedaron conformes con la reunión, sin embargo todo empezó a derrumbarse cuando el mismo Gianluca Lapadula optó por jugar por Italia en 2017. En un momento confesó que necesitaba pensarlo que tiene un interés pero un día de pronto aceptó el llamado de la 'Azurra': "Se comunicó conmigo. Necesita más tiempo para pensarlo. Mantiene el interés, pero en este momento está a abocado a participar en la Serie B, que es diferente a la primera división porque no paran. Me ha manifestado que quiere seguir analizándolo" , contó Ricardo Gareca.

El delantero no volvió a ser llamado por Italia que era dirigido por Giampiero Ventura que apenas lo hizo jugar un partido ante San Marino, aún así el nivel de Lapadula se mantuvo y siguió tomando protagonismo en el fútbol italiano. Con el pasar de los años dejaba muestras de su cariño por Perú, esto generó la atención de los medios peruanos y llegó a los ojos del comando técnico peruano.

Tras una entrevista con Sky Sport, Gianluca Lapadula describió su cariño por el Perú gracias a su madre y mostró el famoso tatuaje nativo de la cultura peruana: "Quería imprimir en mi piel lo que me pertenece. Nunca he tenido la oportunidad de conocer Perú personalmente, lo que sé es a través de las historias de mi madre. En el último período mi curiosidad ha crecido, he mirado muchas fotos y muchos videos. Incluyendo este video donde se ve una fiesta en Paramonga sobre el ‘Señor de la Soledad’, donde se utilizan muchos símbolos incas, incluyendo la bandera del Tahuantinsuyo y tocados emplumados: esta es la motivación de mi representación."