¡Lapadula de acero! Gianluca le dijo a Gareca que no se perderá por nada el duelo ante Ecuador

Por ello, el periodista Gustavo Peralta ha confesado que 'Lapagol' ha tenido una charla con el comando técnico de la Bicolor, y les ha asegurado que su presencia ante la 'Tri' no está en discusión.

"Cuando el comando técnico ha conversado con Gianluca Lapadula sobre su estado, él le ha dicho directamente que no se pierde el partido por nada. Lo juego. Lapadula está arriesgando su integridad física, ya que es mucho el dolor el que siente, tiene el rostro hinchado, pero está asumiendo un reto en bien del país, sabe que nos jugamos mucho y él no se lo va a perder por nada del mundo, incluso, pudiera haber una recomendación médica de que no lo haga", indicó en ESPN.