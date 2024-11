¿Cómo llega la legión extranjera a la fecha doble por Eliminatorias Qatar 2022?

Llegó la hora. Ricardo Gareca dio a conocer de manera oficial la lista de futbolistas convocados de cara a la fecha doble por Eliminatorias QATAR 2022. Nomina que está compuesta por 18 deportistas peruanos que actualmente militan en el exterior. Muchos de ellos llegan en su mejor momento como Christian Cueva. Sin embargo, hay algunos con poca continuidad y, pese a ello, fueron llamados por 'El Tigre' para disputar los duelos transcendentales ante Uruguay y Paraguay. En esta nota te contaremos a continuación el presente de todos ellos.

Legión europea

La Selección Peruana cuenta con 5 convocados que llegarán procedente del 'Viejo Continente'. Uno de ellos es Gianluca Lapadula. 'El Bambino' retornó a los campos de juego el pasado 23 de febrero tras solucionar los problemas internos con su club, el Benevento de la Serie B de Italia. El atacante acumula un promedio de 97 minutos en campo. Hasta el momento que se redacta esta nota, el '9' no ha vuelto a ser titular en el conjunto de las 'Brujas'.

Sergio Peña es otro de los convocados que ha venido siendo considerado en su escuadra, el Malmö FF de Suecia. No obstante, al haber arrancado recientemente su torneo, llega con poca continuidad a la fecha doble por Eliminatorias Qatar 2022. Asimismo, las lesiones le han estado pasando factura al volante peruano. Algo que no le ha permitido explotar todo su potencial en el país escandinavo.

Renato Tapia es otra futbolista convocado que milita en Europa. El volante central actualmente es suplente del español Fran Beltrán en el Celta de Vigo. Casi siempre ingresa como pieza de recambio en la escuadra dirigida por el 'Chacho' Coudet. Desde que perdió el puesto a inicios de febrero, el peruano ha jugado 62 minutos en 4 encuentros oficiales.

Quizá el de mejor presente es Miguel Araujo. El zaguero está afianzado en el FC Emmen de la segunda división de los Países Bajos. Es titular indiscutible, ha disputado el 95% de los duelos con su escuadra y se encuentra en zona directa de ascenso. Esta temporada, el defensor ha jugado 21 partidos y lleva 2 goles.

Por último, y por ello no menos importante, está Miguel Trauco. El lateral zurdo no es considerado en el Saint-Étienne de la Ligue 1. Incluso, no fue convocado en 7 duelos de su escuadra de manera consecutiva. Tan solo ha disputado 10 partidos esta temporada y no ve acción desde el pasado 22 de diciembre del 2021.

Legión Americana

La MLS es el segundo torneo que más aporta en esta lista de convocados, solo por detrás de la peruana. Pedro Gallese y Alexander Callens son los futbolistas peruanos que más minutos tienen en campo. 'El Pulpo' ha disputado todos los encuentros oficiales con Orlando City y no tiene goles en contra. Incluso, el cancerbero nacional busca batir el récord de su club teniendo 14 arcos invictos en su escuadra. Por otro lado, el zaguero es uno de los fijos en la escuadra de New York City. Ya que no solo disputa el torneo local, sino también disputa la Concachampions a nivel de Concacaf.

Edison Flores y Marcos López también son dos futbolistas que llegan procedente de la MLS. Ambos, con menos protagonismo en sus equipos, llegan a estos duelos por Eliminatorias con ritmo. 'El Orejas' ha sido titular en los dos partidos que DC United ha disputado. Si bien, ha sido reemplazado en las 2 oportunidades, está bien considerado en el esquema titular. En el caso del lateral solamente ha jugado 1 partido, por lo que se espera que tenga más continuidad en su club.

Legión del Medio Oriente

Wilder Cartagena, André Carrillo y Christian Cueva son nuestros representantes en aquella parte del mundo. El presente de 'Aladino' es fantástico. Lleva 8 goles por el torneo local y 5 asistencias. Asimismo, esta temporada fue considerado en 5 oportunidades en el equipo ideal de la fecha, demostrando que atraviesa por el mejor momento de su carrera como futbolista profesional.

André Carrillo también vive un buen presente con Al-Hilal. Tras la llegada de Ramón Díaz al banquillo, el extremo nacional cuenta con más confianza y minutos en campo. 'La Culebra' lleva 4 tantos en la temporada y 2 asistencias en 17 partidos disputados por el torneo de Arabia Saudita. Finalmente, Wilder Cartagena es titular en el Al-Ittihad Kalba de los Emiratos Árabes Unidos. Desde su llegada al conjunto del medio oriente, solamente se ha perdido 5 partidos oficiales. Esto, debido a las convocatorias recurrentes con la Selección Peruana. Tiene una media de 85 minutos aproximadamente por duelo.

Legión Mexicana

Santiago Ormeño y Luis Abram son nuestros embajadores en tierras 'Aztecas'. Desde su llegada procedente de Granada, el zaguero nacional poco a poco se fue ganando un espacio en el equipo titular de Cruz Azul. Al día de hoy, el defensor lleva 5 partidos con la 'Máquina Cementera' siendo titular en 2 ocasiones. Tiene una media de 43 minutos por duelo y 1 tanto anotado. Llega con roce futbolístico.

Ormeño vive una realidad distinta. El delantero del León se encuentra recuperando de un cuadro de Covid 19. Producto de ello fue que no estuvo convocado en la última fecha de la Liga MX ni en el partido de ida por Concachampions ante Seattle Sounders. Si bien ya entrena con el equipo, no es titular el entrenador argentino Ariel Holan. Santiago ha jugado 7 partidos en el Clausura y solamente fue titular en 1 ocasión. No anota desde septiembre del 2021.

Legión Sudamericana:

Raziel García, Gabriel Costa, Luis Advíncula y Carlos Zambrano son nuestros representantes en esta parte del continente. El volante del Tolima llegó a inicios de año procedente de Cienciano y ha disputado 8 partidos en total con el combinado 'Cafetero'. Fue titular en 4 ocasiones y hace poco levantó la Superliga en dicho país al vencer a Atlético Nacional.

Gabriel Costa ha jugado 5 partidos oficiales con Colo Colo este 2022 y lleva dos tantos con camiseta del 'Cacique'. Tiene una media de 76 minutos por duelo y es titular indiscutible para su entrenador Gustavo Quinteros.