José Chávarri: "No me puedo imaginar que en la última fecha no estén Guerrero ni Farfán"

Ante ello, el conductor José Chávarri no pudo ocultar su sentir al saber que no estarán los experimentados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán . Y es que en las ediciones pasadas estos futbolistas eran claves en la nómina de la Bicolor, pero dado el presente de ambos era claro que no serían llamados por Ricardo Gareca.

"Yo no me puedo imaginar la última fecha de local contra Paraguay, todavía vivos y con la posibilidad de clasificar al Mundial, y que en ese grupo no estén ni Guerrero ni Farfán. Yo no me lo puedo imaginar. Ojo, no estoy diciendo que jueguen ni que tienen que convocarlo. Solo no me lo puedo imaginar", expresó José Chávarri en Movistar Deportes.